Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlit Okutuldu

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için memleketi Mersin'de mevlit okutuldu.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Verdi'nin emekli emniyet müdürü olan babası Ertuğrul ile annesi Nuran, eşi Leyla ve kızı İrem Almira Verdi'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Ertuğrul Verdi, camiye girişinde kendisini karşılayan polislere teşekkür ederek, "Bir evladımı şehit verdim ama çok evlat kazandım." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerifin ardından şehit Verdi için dua edildi.

Programa katılanlara lokum ikram edildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: AA