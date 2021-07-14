Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda
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Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda Asude Cevher şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda

Asude Cevher şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

İSTANBUL - Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit edilen Hakkari Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi, helallik alınmak üzere Beşiktaş Arnavutköy'de ailesinin yaşadığı polis lojmanına getirildi. Cevher'in ailesi, eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Cevher'in naaşı cenaze namazı için Fatih Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin annesi Sevgi Cevher, babası Yusuf Cevher, eşi Asude Cevher, kardeşleri Gül Zengin, Hakan Cevher, Levent Cevher, Gülay Cevher Çekem ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törende şehit için helallik alındı, dualar edildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken, Asude Cevher eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Fenalık geçiren Asude Cevher'e sağlık görevlileri müdahale etti.

Törende şehidin cenaze namazı kılındı. Namazın ardından omuzlara alınan şehidin cenazesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da omuzladı. Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e hüzünlü veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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