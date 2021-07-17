Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu
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Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurup şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okutuldu.

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurup şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okutuldu.

Hacı Sait Camisinde geçekleştirilen mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, polisler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin okunmasının ardından Şehit Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programı verilen ikram ve yemekle son buldu.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde13 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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