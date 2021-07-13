ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCIMIZIN RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN
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ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCIMIZIN RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCIMIZIN RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN
Habermetre - Haberler | Toplum

13. 07. 2021 günü Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru N. Ç. tarafından şehit edilen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan CEVHER'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatı'mıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

13. 07. 2021 günü Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru N. Ç. tarafından şehit edilen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan CEVHER'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatı'mıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ruhu Şad, Mekanı Cennet Olsun

Kaynak: Habermetre

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