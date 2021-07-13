ŞEHİT EMNİYET MÜDÜR YARDIMCIMIZIN RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN

13. 07. 2021 günü Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru N. Ç. tarafından şehit edilen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan CEVHER'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatı'mıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.