Şehit Elif'in hayali hemşire olmaktı

17.10.2019 17:56

Sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla katledilen 11 yaşındaki Elif Terim'in büyüdüğünde hemşire olmayı hayal ettiği bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarıyla hayattan kopardığı, yemyeşil gözleriyle hayata dolu dolu bakan gözleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı küçük Elif'in evinde hem haklı gurur hem de hüzün hakim. Daha küçük yaşlarda geçirdiği hastalıklarla boğuşup hayata tutunan şehit Elif, büyüdüğünde de hemşire olup hastalara umut olmayı hayal ediyordu.

Küçük Elif'in babası İbrahim Terim, AA muhabirine, 11 yaşındaki kızının her zaman yaşından daha büyük olgunluğa sahip olduğunu ve adeta baba-kız ilişkisinden daha güçlü bir arkadaşlık ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Elif'i "özgüveni yüksek bir bireydi" diye nitelendiren mağrur baba, çevresinde çok sevilen kızının şahadete ulaşmadan kısa bir süre önce uzun süren tedavi süreçlerinin ardından brusella hastalığını yenip sağlığına kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elif zeki bir çocuktu. Derslerinde çok başarılıydı. Öğretmenleri çok seviyordu. Devamlı arkadaşları yanına gelirdi. Özgüveni çok yüksekti. Sorumluluk sahibiydi. Bir dönem brusella tedavisi gördü. Bu süreçte hemşire olmaya karar verdi. Bana da 'baba ben hemşire olacağım' derdi. Böyle bir hayali vardı. Ben evde olmadığım zamanlarda evin işini Elif görürdü. Her işe ağabeyinden önce atlıyordu."

Şehit babası olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Terim, şöyle devam etti:

"Kızım şehit oldu. Kaderi buraya kadarmış. Rabbim böyle bir ölümü bize nasip etti ve ben de bir şehit babası oldum. Gururluyum. Ne mutlu. Herkese böyle bir ölüm nasip olmaz. 7 gündür taziye yapıyoruz. Bütün akrabalarım, köylülerim ve devlet büyüklerim yanımızda. Telefonlarım hiç susmadı. Bu bana yeter. Devletim arkamda, devletimize güveniyoruz. Askerimiz, polisimiz var. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

Kaynak: AA