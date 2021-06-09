Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit ailesinden görüntü Şehit ailesinin tabuta sarılması Cenaze töreni Cenaze namazının kılınması İZMİR - Kars'ın Kağızman ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit ailesinden görüntü
Şehit ailesinin tabuta sarılması
Cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması İZMİR - Kars'ın Kağızman ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü