Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Şehit ailesinden görüntü Şehit ailesinin tabuta sarılması Cenaze töreni Cenaze namazının kılınması İZMİR - Kars'ın Kağızman ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit ailesinden görüntü

Şehit ailesinin tabuta sarılması

Cenaze töreni

Cenaze namazının kılınması İZMİR - Kars'ın Kağızman ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19...
Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19...
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Şehit Egemen Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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