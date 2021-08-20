Şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 yakını için anma töreni düzenlendi
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Şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 yakını için anma töreni düzenlendi

Şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 yakını için anma töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1382. yılında Körfez'de Muhammediye Camii'nde düzenlenen aşure merasimi ile anıldı.

Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1382. yılında Körfez'de Muhammediye Camii'nde düzenlenen aşure merasimi ile anıldı.

Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da katıldı. Programa katılanlar, mersiyeler ve ağıtlar ile Kerbela'da yaşanan acıları hatırladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hz. Hüseyin'in, Kerbela'da uğradığı o zulüm ve haksızlık, hepimizin yüreğinde derin bir sızıdır. Kerbela'nın toplumsal vicdanımızdaki yeri ve önemi çok büyüktür. Bugün, bir matem günü. Ama aynı zamanda gözyaşlarımız kaynaşırken birliğimizin, beraberliğimizin coştuğu büyük bir gündür" dedi.

"Ortak değerlere sahip çıkacağız"

Başkan Söğüt, Kerbela'da yaşananların tüm İslam aleminin ortak yası olduğunu belirterek, "Bizler yaşadığımız coğrafyada mezhebi, ırkı ne olursa olsun aynı çatı altıda birleşecek ve aynı ortak değerlerimize sahip çıkacağız. Hiçbir gücün bizi bölmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 yakını için anma töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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