Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek
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Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek

Hakkari Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde toprağa verilecek.

28.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:56
Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek

Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın memleketi 'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde toprağa verilecek.


Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevliyken Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. 1992 doğumlu olan şehit Duymaz'ın 2018 yılında göreve başladığı ve ilk görev yerinin Hakkari olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin 4 kardeşten ikincisi olduğu bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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