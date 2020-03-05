Şehit düşen 36 askerimiz için gıyabi cenaze namazı

05.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:30

İdlib'te katil Esad rejiminin hain saldırısında şehit düşen 36 askerimiz için, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Arifağa Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu.



Öğle Namazı'nın ardından kılınan gıyabi cenaze namazında şehitlerimiz için dua edildi.



İlçe Müftülüğü, Tavşanlı Belediyesi ve Sebzeciler Odası tarafından okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. 33 STK tarafından oluşturulan Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından organize edilen Gıyabi Cenaze Namazı'nı ilçe müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırdı.



Etkinliğe katılan vatandaşlar şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar için dua etti.



Daha sonra Platform sözcüsü Fatih Cantürk tarafından bir bildiri okunarak, Suriye'de insanlık ve ülke bekası için bulunan kahramanlarımıza yönelik, alçakça saldırı lanetlendi.



Vatandaşlar tekbirler ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA