Şehit Duran Melemir'in annesi: "Oğulsuz yaşayabiliriz ama devletsiz yaşayamayız"

Kahramanmaraşlı Şehit Polis Memuru Duran Melemir'in katil zanlısının yakalandığını öğrenen anne Pakize Melemir, "Devletimizden kaçacaklarını mı sandılar, onları hapse koymasınlar idam etsinler" dedi.

Kahramanmaraşlı Şehit Polis Memuru Duran Melemir'in katil zanlısının yakalandığını öğrenen anne Pakize Melemir, "Devletimizden kaçacaklarını mı sandılar, onları hapse koymasınlar idam etsinler" dedi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait servis aracının geçişi sırasında bölücü terör örgütünce düzenlenen bombalı saldırı sonucu Polis Memuru Duran Melemir (23), 2016 yılında şehit olmuştu. Şehit Melemir ile şehit olan 7 polisin katil zanlısı olan ve aranan teröristler listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan, terör örgütü PKK üyesi Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir'in İstanbul'da yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Soylu, "Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin, Turuncu Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar. Şimdi hesap zamanı" dedi.

Şehit oğlunun katil zanlısının yakalanmasına çok sevindiğini söyleyen şehit annesi Pakize Melemir, "Bugün bir mutlu haber aldık ve çok sevindim. Ben oğlum şehit olduğunda Bingöl'de polislere dedim ki buradan terörist yakalarsanız ne olur bana da haber verin. Hepsini kucakladım. Devletimizden kaçacaklarını mı sandılar. Kaçamazlar devletimizden polislerimizden. Onların gücü kuvveti ne ki onlar anca alçaklığı ve pusu kurmayı bilir. Polisimiz onları nasıl da yakaladı. Onları yakalayıp da hapse koymasınlar onları idam etsinler. Oğlum şehit olalı 5 yıl 24 gün oldu. Ama oğlumun acısı daha dün gibi yüreğim yanıyor. Bu bana sevinç gözyaşları oldu, Allah'ım devletimize zeval vermesin. Çok mutlu oldum. Oğulsuz yaşayabiliriz ama devletsiz yaşayamayız. Polislerin hepsi benim oğlum olur ama devletimiz olmazsa hiçbir şey olmaz" dedi.

Hain terör örgütü mensubunun yakalanmasının kendileri için teselli olduğunu söyleyen şehidin ağabeyi Murat Melemir ise "Kardeşim 2016 yılında darbeden 15 gün sonra tayini çıkmıştı ve Bingöl'de göreve başladığı ilk gün ve göreve başladığı 5'saat sonra şehit edildi. Bu hainler ve hain tarafından. Bizim acımız öyle zamanla geçecek bir acı değil. Çünkü geride kardeşim bir buçuk yaşında kızını ve gencecik eşini bıraktı. Bizim tek tesellimiz devletimizin bu hainlerin üzerinde olduğunu ve yakaladığını bilmek" dedi.

Şehidin babası Mustafa Melemir (77) de yetkililere teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı