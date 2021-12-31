Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) operatörü Cihan Gökkaya (37), memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde, dün akşam PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda, DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Güvenlik güçleri ise saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Şehit Cihan Gökkaya'nın cenazesi, önce Şanlıurfa'ya ardından da törenle memleketi Balıkesir'e uğurlandı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Balıkesir'e getirilen, evli ve 2 çocuk babası Cihan Gökkaya için DSİ 25'inci Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ile Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve kurum müdürleri ile şehit Gökkaya'nın mesai arkadaşları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şehidin cenazesine çelenk gönderdi.