Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi Şifa Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kızıltoprak Mahallesi'ne kazandırdığı Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi ile sağlık hizmeti bölge sakinlerinin ayağına geldi. Orta büyüklükte bir hastane ölçeğindeki merkez, 7 ana branştaki uzman doktorlarıyla şifa dağıtıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Kızıltoprak Mahallesi'nin 24 yıllık hayalini gerçekleştirerek hizmete sunduğu Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi, Dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum, KBB, Üroloji ve Radyoloji branşlarında poliklinik hizmeti veriyor. Koruyucu sağlık hizmeti ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvuran hastalar için devlet hastaneleri bünyesindeki tüm tetkikler ve tahliller yapılabiliyor. Kadınlara meme kanserine yönelik erken teşhisin önemi yine verilen eğitimlerle anlatılırken, kadınlar kendilerini muayene etmeyi öğreniyor. Merkez içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gebe Okulu da yer alıyor.

Bütüncül Sağlık Hizmeti

Bünyesindeki 1 mamografi, 1 röntgen cihazı, 1 ultrason cihazı, 1 EKG cihazı ve 2 NTS cihazı ile görüntüleme hizmetleri sunulan merkez ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı, "Kızıltopraklılar sağlık ocağı istiyordu, Başkanımız Menderes Türel, yataksız bir hastane yaptı. 7 ana branşta, uzman doktorlarla bütüncül bir sağlık hizmeti veriliyor. Hastalar muayenesini oluyor, tetkiklerini yaptırıyor. Sıra beklemiyor, başka hastanelere gitmek zorunda kalmıyor" dedi.

Çocuklar oyunda, anne babalar doktorda

Çocuklarıyla hastaneye gelen anne ve babaları da düşündüklerini söyleyen Kayrakçı, merkez içerisinde çocuk oyun alanları oluşturduklarını, hasta ebeveynlerin çocuklarını buraya bırakıp muayene olabildiğini kaydetti. Kayrakçı, "Burası bölgedeki diğer çocukların kaliteli vakit geçirebilecekleri bir alan olarak da hizmet veriyor. Okuma saati ve çocuk gelişimini destekleyen oyunlar gibi verimli sosyal aktiviteler de çocuklarla buluşuyor" diye konuştu.

İnsana Yakışan Bir Merkez

Yeni bir sağlık merkezi olmasına rağmen günde 200 hastanın tedavi için geldiğini ifade eden Hatice Kayrakçı; "Bu hafta aile hekimlerimiz de başladı. Hasta sayımız daha da artacaktır. Vatandaş da çok memnun. Memnuniyeti açılışta fark etmiştik. Çok büyük bir kalabalık vardı. Güzel, pırıl pırıl bir merkez yaptık. İnsana yakışır bir merkez oldu" şeklinde konuştu.

24 Yıllık Hayalim Gerçek Oldu

24 yıldır Kızıltoprak Mahallesi'ne bir sağlık merkezi yapılması için mücadele verdiklerini ifade eden Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, şunları söyledi; "25 Mayıs 1994 yılında müracaatlarıma başladım. Çalmadığım kapı kalmadı. Birçok siyasetçiye durumu anlattım, dosya verdim. En son Menderes Başkanımın kapısını çaldım. Ben ondan sağlık ocağı istedim o bana hastane yaptı. Nihayet Dışişleri Bakanımızın da katılımıyla yaklaşık 5 bin kişilik bir kalabalıkla Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını yaptık. Mahallemizin yaklaşık 30 bin nüfusu var. Komşu mahallelerimizle birlikte yaklaşık 100 bin kişiye hizmet edecek bir merkez. Herkesin yüzü gülüyor. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Bunun mutluluğunu ben de yaşıyorum. 24 yıllık hayalim gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Mahalleli Memnun

35 yıldır Kızıltoprak Mahallesi'nde ikamet eden Saadet Kurul verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce sağlık hizmetleri için Eğitim Araştırma veya Atatürk Devlet Hastanesi'ne gidiyorduk. Şimdi hastane ayağımıza geldi. Mahallemizde böyle bir sağlık merkezinin olması çok güzel oldu. Hizmetten de çok memnunuz. Bu merkezi mahallemize kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Tam Donanımlı Bir Sağlık Merkezi

Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bulunan diğer birim ve hizmetler şu şekilde; KETEM (Kanser Erten Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi), Aile Hekimliği Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gebe Okulu, Semt Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliğini, HPV SMEAR Polikliniği, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti, Fizyoterapi Hizmetleri, Üreme Sağlığı Hizmetleri, Ergoterapi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi Danışmanlığı, Sosyal Hizmetler Danışmanlığı, Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Oyun Odası, Fiziksel Aktivite Salonu. Ayrıca hastalar bu merkezde Mamografi, USG, Röntgen, EKG ve kan tahlillerini de yaptırabiliyor. - ANTALYA