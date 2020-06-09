Şehit diplomat Yergüz için Cenevre'de anma töreni düzenlendi
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Şehit diplomat Yergüz için Cenevre'de anma töreni düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü üyesinin 9 Haziran 1981'deki silahlı saldırısı sonucu şehit olan Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz anıldı.

Şehit diplomat Yergüz için Cenevre'de anma töreni düzenlendi
09.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:54

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü üyesinin 9 Haziran 1981'deki silahlı saldırısı sonucu şehit olan Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz anıldı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık'ın ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan veTürkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Bern Büyükelçisi Saygılı burada yaptığı konuşmada, "Bu milletin evlatları ve üzerinde güneş batmayan bu teşkilatın mensupları olarak, hiçbir şehidimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. 1915 olayları gibi haklı olduğumuz bir konuda suikastlar, tehditler, karalama kampanyaları, sözde anıt ve anma günleri veya bazı ülke parlamentolarında sırf birkaç oy için siyasi birtakım saiklerle alınan kararlarla üzülerek karşı karşıya kalabilmekteyiz." dedi.

Ermeni terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere, terör eylemlerine merhum Yergüz gibi mesai arkadaşlarını, dostlarını, meslek büyüklerini kurban verdiklerini dile getiren Saygılı, şunları ifade etti:

"Türk milleti için şehitlik, en yüksek mertebelerdendir. Şehitlerin yeri, belki hiçbir millette olmadığı kadar daha kıymetlidir. Bu vesileyle Ermeni terör örgütü tarafından 9 Haziran 1981'de katledilen şehidimize huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine ve tüm Hariciye camiamıza başsağlığı diliyorum."

Yergüz'ün ismi ölümsüzleştirildi

Başkonsolos Uyanık da tarihin en organize bir kasıtla çarpıtılmasıyla ortaya çıkan bir nefretin, radikal ve şiddete dayalı bir anlayışla birleşmesinin sonucu olan ASALA terör örgütünün, özellikle yurt dışında düzenlediği terör eylemleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef aldığını söyledi.

Ermeni terör örgütü ASALA'nın kurbanlarından birinin de şehit Yergüz olduğunu belirten Uyanık, "9 Haziran 1981 Salı akşamı saat 18.05 sularında mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkmışken, Başkonsolosluğumuza sadece 200 metre mesafede patlayan silah, ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet dışında bir gayesi bulunmayan, henüz 39 yaşında hayatının baharındaki Mehmet Savaş Yergüz'ü, ailesinden, sevdiklerinden ve bizlerden ayırmıştır." diye konuştu.

Uyanık, Başkonsolosluk olarak, bugün anma törenine ev sahipliği yapan yeni toplantı salonuna, en çok yakışacak isim olarak Yergüz'ün adını verdiklerini, bu vesileyle Yergüz'ün ismini ölümsüzleştirmek istediklerini kaydetti.

"Bilinmelidir ki Yergüz gibi nice şehitlerimiz unutulmamalıdır, unutulmayacaklar." diyen Uyanık, bir kez daha terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.

Yergüz'ün katili tahliye edilmişti

Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan tarafından sokak ortasında vurularak şehit edilmişti.

Jamkochyan, İsviçre'de Aralık 1981'de 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonunda şartlı tahliye edilmişti. Terörist Jamkochyan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için ASALA tarafından kurulan 9 Haziran Grubu'nun 19-22 Temmuz 1981 arasında Zürih, Bern, Lozan ve Cenevre'de gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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