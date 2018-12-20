Şehit Dedelerinin İzini Sürüp Anıt Yaptırdılar

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Bayırköy beldesine bağlı Sarmaşıklar köyü sakinleri, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan dedelerinin Genelkurmay Başkanlığı arşivinde izini sürerek, köy meydanına onlar için anıt yaptırdı.

Sarmaşıklar köyünde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan dedelerinin izini yıllarca sürdü. Bu kapsamda dernek kurarak iki kez Çanakkale'ye gidip araştırma yapan Sarmaşıklar köyü sakinleri, Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden şehit iki dedelerini belirledi ve köy meydanına anıt diktiler.

Özel tasarımlı, mermer kullanılarak yapılan anıtı çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

Sarmaşıklar Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Zeki Kayadelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde gençlerin gitmesinden dolayı 35 hane kaldığını söyledi.

Dernek etkinlikleri kapsamında geçmişi yad etmek ve ecdadı unutmamak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kayadelen, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi de büyüklerimizden duyduğumuz köyümüzden şehit olan dedelerimizdi. Bunu araştırmaya başladık. İki defa Çanakkale'ye gittik. İlk gidişimizde 3. Kirte Muharebesinde Bekir dedemizin şehit olduğunu öğrendik. İkinci gidişimizde sembolik anıtımızı bulduk, dedemizin izini sürdük. Yine Genelkurmay'ın Çanakkale şehitleri arşivlerinden bunları çıkarttık. Köyümüzden Emiroğulları sülalesinden de diğer dedemizi bulduk. Ali Bekir Köroğulları dedemiz Çanakkale'de, Hüseyin İzzet Emiroğlulları dedemizin naaşı ise Galiçya'daymış. 57. Alay Çanakkale'de kalıyor, hiçbir mensubu kalmamış hepsi şehit olmuş."

"Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor"

Köylerinden iki dedelerinin şehit olduğunu kesinleştirdikten sonra köy meydanına anıt yaptırmaya karar verdiklerini vurgulayan Kayadelen, şöyle devam etti:

"Mermer blokumuzu kestirdik, reklamcılardan destek aldık. İki dedemizin bütün bilgilerini çıkarttık. Köyümüze, atalarımıza sahip çıkmak istedik. Onlar bizim için, vatan için canlarını feda etmişler. Biz onlara karşı vefamızı en azından bu şekilde göstermeye çalıştık. İki dedemizin de akrabaları bu köyde yaşıyor. Anıtımız tek parça. Özel mermer oymacılığı ile yapıldı. Üzerine de Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinde yer alan 'Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.' anlamlı sözünü yazdırdık."

Oğlunun adını koyup Çanakkale'ye gitmiş

Şehit torunu 70 yaşındaki Nihat Korkmaz ise anıt yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını anlatarak, "Babam yeni doğmuş, daha üç dört gün olmuş. Dedeme 'Bekir oğlun oldu adını ne koyalım?' diye sormuşlar, o da 'Mehmet koyun.' demiş ve arkadan gelen trene binmiş ve gitmiş. Gidiş o gidiş, Çanakkale'de şehit olmuş. Köyümüze bu anıtın yapılması bizi çok duygulandırdı. Dünya yıkılana kadar bu anıt burada kalacak. Vesile olanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Şehit torunu Sariye Korkmaz da anıtın başında gözyaşlarını tutamadıklarını dile getirerek, "Bizim için çok büyük bir duygu. Torunlarımız bile köye geliyorlar, büyükbabaları, dedeleri burada yatıyor diye. O da bize yetiyor. Her gün dua ediyoruz. Çok duygulanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA