ANTALYA Uncalı Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılan 4 yaşındaki Elif Naz Özcan Bilgiç, şehit dayısı jandarma er Ergün Bilgiç'in mezarına karanfil bıraktı, mezar taşını öptü.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya Uncalı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Acar, Ak Parti Milletvekili Atay Uslu, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik abidesine çelenk sunulmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş, düşmanları sevindirmemek için şehit annelerinin ağlamayarak dünyaya meydan okuduğunu söyledi.

MEZAR TAŞINI ÖPTÜ

Şehitliği ziyarete gelen öğrenciler, çocuklarının mezarlarına gelen şehit anne ve babalarının ellerini öptü. 4 yaşındaki Elif Naz Özcan Bilgiç, şehit dayısı jandarma er Ergün Bilgiç'in mezarına karanfil bırakırken, "Çok özledim. Dayımın mezarına çiçek bıraktım. Mezarının üzerine çiçek bıraktım" dedi. Minik kız, daha sonra şehit dayısının mezar taşını öptü.

1995 yılının Temmuz ayında Hakkari Çukurca'da şehit düşen Ergün Bilgiç'in annesi Fatma Bilgiç ise "Elif Naz her gün dayısının fotoğrafıyla yaşıyor. 'Bu kim' diye sabahtan akşama soruyor. Her gün 11.00-12.00'ye kadar uyuyordu. Bu sabah erken saatlerde uyandı. 'Dayıma gideceğiz, anneanneciğim dayımı ziyaret edeceğiz' dedi. Evimizin içinde hep bayrak var, bayraklar sürekli elinde. Kendisine İstiklal Marşı'nı öğretmeye çalışıyorum. Bugün 18 Mart bizim bayramımız, bütün Çanakkale şehitlerimiz ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlar olmasa bizler bu hayatta yaşayamayız, nefes alamayız. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz sağ olsun" diye konuştu.

Hakkari Çukurca'da şehit olan Şükrü Onay'ın babası Nevzat Onay da "Oğlumuz şehit olalı 25 sene oldu. Burdur Bucak Ürkütlü'ye defnettik. 6 ay Antalya'da, 6 ay Burdur'dayız. Bugün buraya nasip oldu buraya geldik. Buradaki kardeşlerimiz hepsi bizim şehitlerimiz" diye konuştu.

Duaların ardından tören sona erdi.

- Antalya