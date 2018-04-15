Şehit Cumali Gür İçin Mevlid-i Şerif

Hakkari sınır bölgesinde Irak'ın Kuzeyindeki Kanireş Bölgesinde 21 Şubat 2018 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Manavgatlı Sözleşmeli er Cumali Gür için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Manavgat Belediyesi PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Sözleşmeli er Cumali Gür için Kızılot Pazaryerinde Mevlid-i Şerif okuttu ve yemek verdi. Şehit Cumali Gür'ün ailesi Mevlid-i Şerif için gelen misafirleri pazaryeri girişinde karşılayarak hoş geldiniz derken, Manavgat'ta yaşayan engelli vatandaşlar, Manavgat Belediyesinin engelli transfer aracıyla etkinliğin yapıldığı Kızılot pazaryerine getirildi.

Şehit Cumali Gür'ün babası Nazım Gür, oğlu için böyle güzel ve anlamlı ve etkinlik düzenlemelerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Sözen başta olmak üzere emeği geçen tüm belediye mensuplarına teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise "Geçtiğimiz Şubat ayında Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün 52'si için Mevlit okuttuk. 2 bin kişiye yakın vatandaşımız da katılım gösterdi. Allah kabul etsin, şehidimiz Cumali Gür'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA