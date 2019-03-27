Şehit Coşkun Kapancı Kabri Başında Anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 17 yıl önce Antalya'da şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı.

27 Mart 2002 tarihinde Antalya'da vatani görevini ifa ederken nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı, şahadetinin 17. yılında Bafra' nın Ağıllar Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı'nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Ağıllar Mahallesi Cami İmamı İbrahim Aydın ve emekli imam Mehmet Arı'nın okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA