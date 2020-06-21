Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı
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Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı

Adana'da babalarını hiç göremeyen iki şehit çocuğunun şehitliğe gelerek mezar taşındaki fotoğrafları öperek Babalar Gününü kutlaması herkese duygulandırdı.

Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı
21.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:25

Adana'da babalarını hiç göremeyen iki şehit çocuğunun şehitliğe gelerek mezar taşındaki fotoğrafları öperek Babalar Gününü kutlaması herkese duygulandırdı. 3 yaşındaki Elif Ennur Özdinç'in ise"Benim babam kahraman, bak gözleri açık o uyumuyor" demesi yürekleri dağladı.

Babalar Gününü en hüzünlü kutlayanlar vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin çocukları ve eşleri oldu. Binlerce şehidin binlerce çocuğu Babalar Gününde şehitliğe akın ederek mezar taşındaki fotoğrafları öperek Babalar Gününü kutladı.

"O BENİM BABAM"

Bunlardan biri de babası Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada 2017 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 2.5 yaşındaki kızı Zeynep Hüma Kılıç. Kılıç, şehit olduğunda 3 aylık hamile olan Hasret Kılıç, babasını hiç görmeyen kızını mezara getirip onun Babalar Gününü kutlamasını sağlıyor. Mezara gelen 2.5 yaşındaki Kılıç, babasının mezarını gösterip yanına giderek fotoğrafının üzerine elini koyup dakikalarca bekleyip onu seviyor. Kız çocuğu daha sonra ise babasının fotoğrafını öperek onun Babalar Gününü kutluyor. Yeni konuşmayı öğrenen Kılıç'ın "baba" demesi ise herkesi duygulandırıyor.

"BABAM KAHRAMAN ONUN GÖZÜ AÇIK UYUMUYOR"

Bir diğer şehit çocuğu ise babası Şırnak-Van karayolu üzerinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in 3 yaşındaki kızı Elif Ennur Özdinç. Babası şehit olduğunda anne karnında 15 günlük olan Elif Ennur Özdinç, annesinin sayesinde babasını tanıyıp onu hiç unutamıyor. Her Babalar Gününde babasının mezarına gelip kabrine önce karanfil koyup sonrada fotoğraflarını öpüp seviyor. Boyu da yetmediği için kız çocuğu mezar taşına çıkıp öyle öpüyor babasını. Küçük Elif Ennur'un babasının fotoğrafta gözü açık olduğunu onun bir kahraman olduğunu uyamadığını söylemesi ise herkesi duygulandırıp yürekleri dağladı.

"BABAMI ARA İŞTEN GELSİN DİYOR"

Şehit eşi Funda Özdinç, kocasının 26 Eylül 2016 yılında şehit olduğunu belirterek, "Sabah 10.00 gibi konuşmuştuk, akşam saat 19.00'da şehit haberi geldi. Biz Ağustos ayında evlenmiştik 16 gün evli kaldık sonrasında göreve gitti şehit oldu, hamile olduğumu yeni öğrenmiştik. Bu bizim ilk babalar günümüz değil sonda olmayacak. Şuanda Elif eksikliğini çok fazla bilmiyor sadece çiçek getiriyor babasına yani başka bir hediye getirme şansı yok. 'Babamı ara işten gelsin' diyor ama her şeyi bilip cevap verememek ve onu anlatamamak dünyanın en zor şeyi" dedi.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDEN ŞEHİT OLDUĞUNU HATIRLATAN ÖZDİNÇ ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"En çokta onun gibi çocuğuna doyamadan gidenlerin Babalar Günü kutlu olsun. Babalar Gününü en çok onlar hak ediyor. Ben kendi çocuğum için üzülüyorum onun gibi olan çocukları görünce de üzülüyorum. Elif yalnız değil bu konuda ama keşke olmasaydı. Yani benim çocuğum öyle oldu başkalarının çocukları olmasaydı. Elif babasını sorduğunda ve babamı ara gelsin dediğinde keşke yapabileceğimiz bir şey olsaydı. Babamı ara gelsin diyor ama çağıramıyorsun cevap veremiyorsun. 'Hep biz babama gidiyoruz niye o bize gelmiyor' diyor. Babasının fotoğrafına bakıp bir şeyler söylüyor cevap alamayınca 'anne, babam benimle konuşmuyor acaba küsmüş mü' diyor. Bazen oyun oynarken arkadaşlarını görüyor, 'onların babası var' diyor işte en çok o zor geliyor."

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

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