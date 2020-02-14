Şehit çocuklarına yapılan yardımlara el koyduğu gerekçesiyle ceza aldı

14.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:35

Tekvando antrenörüne 1 yıl hak mahrumiyeti cezası

Ankara, DHA

15 Temmuz Şehidi Erol İnce'nin tekvandocu çocukları Arda ve Ahmet İnce'nin antrenör Ö. A. tarafından dolandırıldığı iddia edilirken Türkiye Tekvando Federasyonu antrenöre 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden Erol İnce'nin kemiklerini sızlatan olaylar yaşandığı öğrenildi. Şehit babanın sporcu çocukları sayesinde antrenörün haksız kazançlar elde ettiği gerekçesiyle müsabakalardan ve aktif antrenörlükten men edildiği belirtildi.

Erol İnce'nin çocukları Arda ve Ahmet İnce için spor camiası birlik olmuş ve acılı çocuklara her türlü desteği vermişti. Türkiye Tekvando Federasyonu da şehit çocuklarını yönetim kurulu kararıyla uluslararası turnuvada görevlendirmiş ve milli sporcu statüsü kazanmalarını sağlamıştı. Şehit çocukları için bu olumlu gelişmeler yaşanırken, ortaya çıkan dolandırıcılık haberi şok etkisi yarattı. Sporcuların antrenörü Ö.A'nın aileye gelen yardım paralarını gasp ettiği ortaya çıktı. Arda ve Ahmet İnce ile anneleri Felek İnce'nin Tekvando Federasyonu'na başvurmalarıyla ortaya çıkan bu acı gerçek için federasyon soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonrasında Ö.A'nıın, anne Felek İnce'yi arayarak yardım paralarının toplandığı hesaptan 3.000 TL'yi maç masrafları adında istediği ve aldığı parayı geri vermediği anlaşıldı. Türkiye Tekvando Federasyonu Disiplin Kurulu, delillerle tespit edilen bu durum sonrasında Ö.A'ya ilgili hükümler gereğince 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Ö.A kararı tahkim kuruluna taşırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun son toplantısında kararı onadığı ve antrenörün 1 yıllık cezasının kesinleştiği belirlendi. Ö.A'nın ayrıca şehit çocuklarıyla beraber birçok siyasetçi ve spor adamını ziyaret ederek yardım topladığı ancak bunları aileye vermediği de iddia edildi.

Kaynak: DHA