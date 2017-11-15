Şehit Çocuklarına Yabancı Dil Desteği

Malatya'da şehit çocuklarına, ücretsiz yabancı dil kursu verilecek.



Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, yaptığı yazılı açıklamada, gazi ve şehit ailelerini bir çatı altında toplayarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.



Kendilerine hiç bir menfaat gözetmeksizin maddi ve manevi olarak yanlarında bulunan herkese teşekkür eden Kıbrız, şunları ifade etti:



"Ülkemizin geleceği, cumhuriyetimizin bekası ve özgür yurttaşlar olarak yaşayabilmemizi şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincinde olan Özel Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları Malatya Şubesi, kontenjan sınırı gözetmeksizin şehit çocuklarımıza ücretsiz İngilizce dersi vermektedir. Bu davranışlarından dolayı yönetim kurulu olarak kursun Malatya şubesine teşekkür ediyoruz."



Kıbrız, ayrıca gazilerin kıymetli evlatlarına da kurslarda önemli ölçüde indirim yapılarak destek sağlanacağını kaydetti.