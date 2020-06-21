Şehit çocukları her Babalar Günü'nde şehitliği ziyaret ediyor Kahramanmaraş'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün çocukları, anneleriyle her Babalar Günü'nde babalarının mezarını ziyaret ediyor.

Kahramanmaraş'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün çocukları, anneleriyle her Babalar Günü'nde babalarının mezarını ziyaret ediyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün çocukları 6 yaşındaki Musab, 3 yaşındaki Haşim ve eşi Leyla Yenigül, Babalar Günü nedeniyle Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. Şehidin iki oğlu, ellerindeki çiçekleri babalarının mezarına bırakarak fotoğrafını öptü.

Şehidin eşi Leyla Yenigül, "Bugün Babalar Günü diğer günler buruk geçtiği gibi bugün de buruk geçiyor. Bayramlarda seyranlarda herkes ailesiyle birlikte yaşarken, biz erken saatlerde şehitliğin yolunu tutuyoruz. Babalar Günü'nü en çok hak eden şehit ve gazilerimizdir. Allah tamamına rahmet eylesin" diye konuştu.

Şehidin oğlu Musab Yenigül'ün ise, "Ben annemi ve babamı çok seviyorum. Babam inşallah gelir. O kardeşimi, annemi ve beni biliyorum ki çok seviyor" demesi yürekleri dağladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA