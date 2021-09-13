Şehit çocukları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinlik kapsamında başkentteki şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında 7-14 yaşlarındaki 28 şehit çocuğu, Çocuk Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi Atölyelerinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Bazı çocuklar ebru çalışması ve kitap ayracı süslemesi yaparken, küçük yaştaki şehit çocuklarının ilgisini ise teknoloji atölyesindeki robotlar çekti.

Çocuklar, "Robotis OP3" adlı robotun topla yaptığı gösteriyi beğeniyle izledi. Çocuklar daha sonra kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanında olduklarını söyledi. Eşi ve babasını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kaybettiğini, kendisi de şehit kızı olduğundan bu çocukları çok iyi anladığını belirten Gürs, "Şehit çocuklarına nasıl ışık tutabiliriz? " düşüncesiyle böyle bir program hazırladıklarını dile getirdi.

Gürs, "Burası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve bizim için çok anlamlı, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Çocukluk hayalim' dediği bir yer. Çocuklarımız için özellikle böyle bir yeri tercih ettik ki hayallerine belki biz de bir ışık olabiliriz. Onların hayallerine destek olmak için buradayız" dedi. AA

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