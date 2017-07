Şehit Çocuğuna Kırmızı Plakalı Sünnet Aracı

Tokat Valisi Ömer Toraman'ın makam otomobili, şehit olan Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın 7 yaşındaki oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet aracı olarak tahsis edildi. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Çaldıran karayolu Karakent köyü mevkinde icra edilen yol emniyeti ve kontrol görevi esnasında 2015 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Musa Bayrak, (29) Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Şehit Bayrak'ın oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet düğününde Tokat Valisi Ömer Toraman'ın makam aracı sünnet aracı oldu. Sünnet aracına oturan Berkay'ın düğün konvoyuna jandarma ekipleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Topçu Bağı Mahallesi'nden yola çıkan konvoy şehir turu attı. Bir engelli sünnet aracının önünü keserek para isterken, araçta şehit çocuğunun olduğunu söylenmesi üzerine bu talebinden vazgeçerek yolu açtı. Ayrıca çarşı iznine çıkan askerler sünnet konvoyunu asker selamı vererek selamladı. Berkay da araçtan askerleri selamladı. Şehir turu atan araçtan inen Berkay, sünnet düğünü yapılan evin önünde bekleyen Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve eşleri tarafından karşılandı.



"HER GÜNÜM BÖYLE OLSA KEŞKE"



Protokolle kucaklaşan Berkay, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Bugünüm çok güzel, her günüm böyle olsa keşke" dedi.



Vali Toraman ise Berkay'ın mutlu gününde birlikte olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleketi millet huzur ve güvenlik içerisinde. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Berkay'da bizim bir yavrumuz. Bu vesile ile bu güzel günde yanındayız" dedi. Berkay'ın kirvesi Ömer Er ise gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ederek Berkay'ın farklı bir sevinç yaşadığını dile getirdi. Şehidin eşi Ferda Bayrak ise yakından ilgilendiği oğluna mutlu gününde moral verdi.



(Nurhan İçmez / İHA)