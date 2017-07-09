Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı



TOKAT - Tokat Valisi Ömer Toraman'ın makam otomobili, şehit olan Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın 7 yaşındaki oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet aracı olarak tahsis edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde katıldığı kaçakçılık operasyonunda 2015 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Musa Bayrak (29), Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Şehit Bayrak'ın oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet düğününde Tokat Valisi Ömer Toraman'ın makam aracı sünnet aracı oldu. Sünnet aracına oturan Berkay'ın düğün konvoyuna Jandarma ekipler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Topçu Bağı Mahallesinde yola çıkan konvoy şehir turu attı. Bir engelli sünnet aracının önünü keserek para isterken, araçta şehit çocuğunun olduğunu söylenmesi üzerine bu talebinden vazgeçerek yolu açtı. Ayrıca çarşı iznine çıkan askerler sünnet konvoyunu asker selamı vererek selamladı. Berkay'da araçtan askerleri selamladı. Şehir turu atan araçtan inen Berkay, sünnet düğünü yapılan evin önünde bekleyen Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve eşleri tarafından karşılandı. Protokolle kucaklaşan Beyrkay, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Bugünüm çok güzel her günüm böyle olsun" dedi.

Vali Toraman ise Berkay'ın mutlu gününde birlikte olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin yakınları gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleketi millet huzur ve güvenlik içerisinde. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Berkay'da bizim bir yavrumuz. Bu vesile ile bu güzel günde yanındayız" dedi.

Berkay'ın kirvesi Ömer Er ise gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ederek Berkay'ın farklı bir sevinç yaşadığını dile getirdi.