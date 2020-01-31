Şehit Cennet Yiğit'in ailesi devletten aldıkları evi depremzedeler için Kızılay'a bağışladı

31.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:31

15 Temmuz darbe girişinde şehit olan Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit'in ailesi, devlet tarafından kendilerine verilen evi Elazığ'da meydana gelen depremde etkilenen vatandaşlar için Kızılay'a bağışladı.



FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen hain darbe girişiminde Ankara'da bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit şehit olmuştu. Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, o dönem devlet tarafından kendilerine verilen evi Elazığ'da meydana gelen depremde zarar görenler için Kızılay'a bağışladıklarını söyledi. Yahya Yiğit, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm Elağızlı, Malatyalı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu olay 15 Temmuz hain darbe girişiminde biz Ankara Adli Tıp Kurumuna gittiğimizde çocuğumuzun şehadet haberini alıp orada çocuğumuzun cenazesini beklerken, devletimizin kurumu olan Kızılay, oradaki bütün şehit ailelerine, şehit yakınlarına verdiği o hizmet gerçekten bizi çok duygulandırdı, bizi çok etkiledi. Çocuğumuzun cenazesini beklediğimizde bile bizi çok duygulandırdı. Devletimizden Allah razı olsun. Biz devletimizin büyüklüğünü oralarda anladık. Biz çocuğumuzun cenazesini aldık geldik, defnettik. Devletimiz bize Ankara'dan bir daire verdi. Daireyi verdiğinde tapuyu kendi üzerimize almaktan ziyade, Kızılay'a verecektik. Ama öncelikle kendi üzerimize almamız gerektiğini söylediler. Evin değerlenmesini bekledik. Elazığ'da da bu deprem olunca hanımım şunu söyledi, 'Artık bu daireyi vermenin tam zamanı'. O depremzedeleri izlerken bu kararı aldık. Ülkemizde olan depremlerde devletimizin bütün kurumu olan Kızılay yardımımıza koşuyor. Allah razı olsun onlardan. Devletimiz çok büyük. İçerideki düşmanlarımız bir saldırıyor, dışarıdaki düşmanlarımız on saldırıyor. O dışarıdaki düşmanlarımızın saldırısı bizim devletimize bir hiç gelir. Devletimiz depremzedeler için ellerinden geleni yaptılar" dedi.



"Ana muhalefet gitmedikleri yerin hesabını soruyor"



Ana muhalefet partisi CHP'yi de eleştiren baba Yahya Yiğit, "Ana muhalefet lideri İstanbul'da ilçe başkanları ile toplantı yaptı. Oradan olmadık şeyler söylüyor. Gitmediği yerin hesabını soruyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 7 yaşındaki çocuğunu tatile götürüyor. Oradaki binlerce çocuğun ihtiyaçlarını hiçe sayıyor. Bizleri aptal yerine koymasınlar" diye konuştu.



Anne Huriye Yiğit ise, "Biz, çocuğumuzu kaybettiğimizde bize devletimiz çok iyi davrandığı için, Kızılay'ın bize davranışlarını görünce, bu ev de verilince aklımızda zaten bu vardı. Biraz daha değerinin artmasını bekledik. İşte bu günler geldi, Elazığ depremi oldu. Elazığ depremi olunca, eşime dedim ki; 'Bugün verelim.' Oradaki insanlar akşam yatamıyorlar, gerçi yatamadılar da. Akşam otururken sabah kalktıklarında, evlattan fakir, devletten olmasınlar diye düşündük. Hiçbir şeyleri kalmadı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanların da Allah yardımcısı olsun. Bizlere de sabır versin. Allah yardımcımız olsun. Biz onları düşündüğümüz için verdik. İnşallah onlar da mutlu olurlar. Bir parça emeğimiz olursa mutlu oluruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA