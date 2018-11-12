Silah Arkadaşları, Şehide Görüntülü Konuşmayla Veda Etti
Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'ya silah arkadaşları son vedalarını görüntülü arama yoluyla yaptı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'ya silah arkadaşları son vedalarını görüntülü arama yoluyla yaptı. Şehidin yakını, Şehit Kaymakçı'yı arkadaşlarını son defa görüntülü arama yoluyla gösterdi.
Hakkari'deki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı, Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'nda törenle karşılanan Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak ve toprağa verilmek üzere Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Camii'ne götürüldü.
SİLAH ARKADAŞLARINDAN GÖRÜNTÜLÜ VEDA
Buradaki cenaze namazı öncesi Şehit Kaymakçı'nın tabutu başına çok sayıda yakını gelirken, bir yakını şehidin Hakkari'deki silah arkadaşlarını görüntülü arayarak son vedalarını yapmalarını sağladı.
TÖRENE KATILAN ASKERLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Öte yandan Bahaddin Nakıpoğlu Cami'ndeki cenaze törenine katılan ve şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde nöbet tutan askerler de şehidin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kaymakçı için duaların okunduğu sırada tabut nöbeti tutan askeri inzibat, şehidin babası, kardeşleri, annesi ve ninesinin tabutun başına gelmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.
İşte cenaze töreninden kareler;
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aziz şehitlerimiz RABBİM den rahmet diliyor mekanları cennet ruhları şad olsun inşallah. kederli ailelerine baş sağlığı metanet diliyorum. şehitler ölmez vata bölünmez. bayrak inmez. ezan dinmez asla. ve asla.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ruhun şad toprağın bol olsun güzel insan ruhuna el fatihaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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45 yaşındayım duyduğum her şehit haberinde sanki bende ölüyorum . yüreğim o kadar çok acıyor ki kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir üzüntü ve acı duyuyorum . tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. ne yazık ki ateş düştüğü yeri yakıyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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mekanları cennet olsun allah sabırversın vatan sızemınnettartum sehıtlerCevap Yaz 11 35 Yayından KaldırYUSUF ZİYA: Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, onlar için kötü söyleyip kötü düşünenleri de cehenneme göndersin.Yayından Kaldır