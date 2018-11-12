Silah Arkadaşları, Şehide Görüntülü Konuşmayla Veda Etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'ya silah arkadaşları son vedalarını görüntülü arama yoluyla yaptı. Şehidin yakını, Şehit Kaymakçı'yı arkadaşlarını son defa görüntülü arama yoluyla gösterdi.

Hakkari'deki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı, Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'nda törenle karşılanan Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak ve toprağa verilmek üzere Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Camii'ne götürüldü.

SİLAH ARKADAŞLARINDAN GÖRÜNTÜLÜ VEDA

Buradaki cenaze namazı öncesi Şehit Kaymakçı'nın tabutu başına çok sayıda yakını gelirken, bir yakını şehidin Hakkari'deki silah arkadaşlarını görüntülü arayarak son vedalarını yapmalarını sağladı.

TÖRENE KATILAN ASKERLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Bahaddin Nakıpoğlu Cami'ndeki cenaze törenine katılan ve şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde nöbet tutan askerler de şehidin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kaymakçı için duaların okunduğu sırada tabut nöbeti tutan askeri inzibat, şehidin babası, kardeşleri, annesi ve ninesinin tabutun başına gelmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.

İşte cenaze töreninden kareler;