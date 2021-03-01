Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasına devam edildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019'da Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'ndeki cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Milletvekillerinin de arasında bulunduğu bazı CHP'liler de duruşmayı takip etti.

Duruşmada, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin 21 kişi hakkında daha dava açıldığı ancak henüz dosyaların birleştirilmediği açıklandı.

Savunma yapan sanık Halis Daştan, olay günü şehit cenazesine katılmak üzere Akkuzulu'ya gittiğini, cenaze namazının ardından bölgeden ayrıldığını anlattı. Üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyen Daştan, önceki ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.

Sanık Engin Üce, şehit cenazesi nedeniyle olay günü işe gitmediğini, defin işlemleri için mezarlığa giderken kalabalıkla birlikte sürüklendiğini ve olayların içinde kaldığını söyledi. Üce, Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Müşteki CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Kılıçdaroğlu'nun bütün şehit cenazelerine katılmaya çalıştığını, şehit Kırıkçı'nın cenaze törenine katılma kararı sonrasında da koruma ekibinin ilgili makamlara bilgi verdiğini aktardı.

Olay günü Akkuzulu'ya Kılıçdaroğlu ile birlikte geldiklerini aktaran Kaya, "Protokol bizi karşıladıktan sonra birileri işaret vermişçesine protestolar başladı." dedi.

Namazın ardından saygı duruşunda bulunduklarını ve top arabasının olduğu yere doğru ilerlediklerini ifade eden Kaya, protokolün ise tam tersi istikamete yöneldiğini söyledi. Bu esnada kalabalık bir grubun gelmesiyle Kılıçdaroğlu'na yönelik fiili saldırıların başladığını belirten Kaya, yumruk, tekme, sopa ve bıçak ile saldırı yapıldığını anlattı.

Olaylar sırasında Kılıçdaroğlu'nu korumaya çalışırken iki kaburga kemiğinin kırıldığını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Genel başkanımızı korumaya çalıştık, çok az sayıda asker olaya müdahale etmeye çalıştı. Genel başkanımızı bir eve yönlendirdik. Meclis Başkanvekilimiz Levent Gök yalnız kaldı, kendisine saldırılar yapıldı. Onu da kurtarmak için bir araca bindirdim. Evin etrafında bulunan kalabalığın öldürmek için hareket ettiğinden beklemeye devam ettik. Bu organize bir harekettir. Tepki veya kızgınlıkla meydana gelmiş bireysel olay değildir."

Kaya, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Protokoldekilerin tanık olarak dinlenilmesi istendi

Müşteki Ankara Milletvekili Murat Emir, olay günü cenaze töreni için Akkuzulu'ya Kılıçdaroğlu ile aynı araçta gittiklerini, köye vardıklarında gergin bir ortam olduğunu, daha sonra gerginliğin fiili saldırıya dönüştüğünü ifade etti.

Emir, cenaze namazı sonrası rutin şekilde top arabasının ardından yürümeye başladıklarını, protokoldeki diğer kişilerin ise ayrıldığını dile getirdi. Cenaze töreninde devlet geleneğine uyulmadığını söyleyen Emir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve protokoldekilerin mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Olaylar sırasında kendisinin de saldırıya uğradığını anlatan Emir, davaya katılma isteminde bulundu.

Kaya, olay yerinde yeterince güvenlik personeli bulunduğunu ancak gerekli tedbirlerin alınmadığını, Kılıçdaroğlu'nun eve alınmasından sonra 40 dakika saldırganların evin etrafında tehditlerine devam ettiklerini söyledi.

"Büyük bir hınçla saldırdıklarını gördüm"

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede, cenaze namazı için köye gittiklerinde yuhalamaların başladığını anlattı.

Namazın ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoların arttığını, sonra da kalabalığın içinde kaldıklarını bildiren Demir, "Kalabalığın büyük bir hınçla saldırdıklarını gördüm." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bir eve sığındığını, eve giderken etrafta sopalarla vurmak isteyenlerin bulunduğunu anlatan Demir, "Bu açık bir provokasyon ve linç girişimiydi." dedi.

Ara kararlar

Diğer müştekiler Barış Bozkurt ve Kenan Nuhut'un da dinlenmesinin ardından ara kararlar açıklandı.

Buna göre, gelecek celse tanık dinlenmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını kararlaştıran mahkeme, cenaze törenine katılan Akar ve protokoldeki diğer isimlerin tanık olarak dinlenmesi taleplerinin diğer tanıkların dinlenilmesinden sonra değerlendirilmesine hükmetti.

Mahkeme, daha önce hakkında zorla getirme kararı verilen sanık Niyazi Altuntaş hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verirken, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının devamını kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 21 Haziran'da devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş