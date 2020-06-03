Şehit cenazelerinde yaptığını gören 'Seni kim gönderdi? Bir dernek üyesi misin?' diye soruyor
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Şehit cenazelerinde yaptığını gören 'Seni kim gönderdi? Bir dernek üyesi misin?' diye soruyor

Şehit cenazelerinde yaptığını gören 'Seni kim gönderdi?

03.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:51

Şehit cenazelerinde yaptığını gören 'Seni kim gönderdi? Bir dernek üyesi misin?' diye soruyor

Askere gidemeyecek oğlu için, şehit ailelerine ücretsiz çay hizmeti

40 yaşındaki Şahrani Uysal, bedensel engelli oğlunun askere gidemeyecek olmasından dolayı, çay ocağına çevirdiği minibüsüyle şehit ailelerinin düğün ve cenaze organizasyonlarında ücretsiz hizmet veriyor

Uysal, tek amacının arkasında güzel anılar bırakmak olduğunu bildirdi

Şahrani Uysal: " 'Seni kim gönderdi? Bir dernek üyesi misin?' diyerek sorular sordular. Bende, 'hayır' dedim. Öyle deyince insanlar şaşırıyor, arabaya bakıyor ve bana teşekkür ediyorlar. 'Senin gibi insanlar bitmemiş' diyorlar"

" Ben sadece şehit cenazelerinde ve asker uğurlama mevlitlerinde ücretsiz çay servisi yapıyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Şahrani Uysal, 8 yaşındaki bedensel engelli oğlunun askere gidemeyecek olmasından dolayı, çay ocağına çevirdiği minibüsüyle şehit ailelerinin düğün ve cenaze organizasyonlarında ücretsiz hizmet veriyor.

Alanya ilçesinde fayans ustası olan evli ve bir çocuk babası Şahrani Uysal, 5 yıl önce bu mesleğini bırakarak babasının yıllar önce düğünlerde yaptığı çaycılığa geri döndü. Babasının yanında küçükken tepsiyle çay dağıtmak hoşuna giden Uysal, bir minibüs aldı ve bu aracı seyyar çay ocağına çevirdi. İlk zamanlarda her türlü düğün,nişan ve cenaze törenlerine katılan Uysal, demlediği çaylarını ücretle dağıtmaya başladı. Ardından bir şehit cenazesine katılan Uysal, bedensel engelli oğlunun da askere gidemeyecek oluşundan dolayı bu hizmetini şehit ailelerine ücretsiz vermeye karar verdi. Aracının üzerine de "Şehit ailelerine, düğün,nişan,cenaze çayları ücretsizdir bedeli şehidimiz tarafından ödenmiştir' yazısı yazdırdı.

Antalya'nın ilçelerinin yanı sıra,Isparta ve Burdur'da da şehit cenazelerine katılan Uysal, son olarak Siirt'in Pervari İlçesi'nde nöbet değişimi için yola çıkan zırhlı aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Celal ÖzcanKepez ilçesindeki baba evine çay ocağını kurdu. Aracında yatıp kalkan Uysal, iki gün boyunca taziye evine gelen misafirlere ücretsiz, çay,adaçayı ve su ikram ediyor. Uysal'ın tek amacı arkasında güzel bir anı bırakmak olduğunu dile getirdi.

"Babasının mesleğine geri döndü"

Vefat eden babasının çaycı olduğunu ifade eden ve duygularını anlatırken gözleri dolan Şahrani Uysal, kendisinin asıl mesleğinin seramik fayans ustalığı olduğunu ve 5 yıl önce mesleğini bırakarak çaycılık yapaya başladığını söyledi.

Minibüsünü çay ocağına benzer şekliyle dizayn eden Uysal, "Bu aracı çay ocağına çevirdim. Proje çizdirdim ve çay arabası yaptım. Bu aracımla Isparta'ya bile gittim. Hatta en son Finike'ye gitmiştim." dedi.

"Kimse beni çağırmıyor, kendim geliyorum"

Bazı özel durumlarda çayları ücretsiz dağıttığını anlatan Uysal, bunlardan birinin şehit cenazeleri, diğerinin ise asker uğurlama mevlitleri olduğunu kaydetti. Uysal, "Ben biraz duygusal bir insanım. Şehit olduğunda dayanamıyorum. Duyar duymaz geliyorum, cebimde param olmasa bile geliyorum. Kimse beni çağırmıyor, ben kendim gönlümden koparak geliyorum." diye konuştu.

"Ücretsiz hizmet veriyorum"

Şehit Celal Özcan'ın haberini alır almaz, Alanya'dan Antalya'ya geldiğini dile getiren Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada komutanlarla tanıştım. 'Seni kim gönderdi? Bir dernek üyesi misin?' diyerek sorular sordular. Bende, 'hayır' dedim. Öyle deyince insanlar şaşırıyor, arabaya bakıyor ve bana teşekkür ediyorlar. 'Senin gibi insanlar bitmemiş' diyorlar. Ben sadece şehit cenazelerinde ve asker uğurlama mevlitlerinde ücretsiz çay servisi yapıyorum. Normalde aracımı hep mezarlığa koyardım ama bu dönem maalesef korona virüs nedeniyle koyamadım. Bende şehidimizin evine geldim. Alanya'dan gelirken yanıma 8 damacana su, 6 koli bardak su ve 4 kilo çay aldım. Büyük kutularda çaylarım yanımdaydı, ocağı kurdum ve bitinceye kadar buradayım."

"Anılmak istiyorum"

Şehit ailelerine ve asker uğurlama mevlitlerinde ücretsiz çay verme nedenini anlatan Uysal, "Beni en büyük etkileyen şey, oğlumun askere gidemeyecek oluşu. Oğlum hasta ve teşhis koyamadılar. Çıkış noktası budur. Diğer neden ise anı bırakmak. Ben anı bırakmak istiyorum. Anılayım istiyorum. Kilometrece yol gidiyorum. Küçük de olsa insanlar öldüğümde, 'Allah razı olsun. Böyle bir insan vardı' desinler istiyorum" sözlerine ekledi.

Şehit cenazelerinde yaptığını gören 'Seni kim gönderdi? Bir dernek üyesi misin?' diye soruyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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