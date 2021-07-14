Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu Şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu Şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık; "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canını feda eden mesleğinin ve ömrünün bağrında iken Şehit düşen kardeşimizi ebedi yolculuğa uğurlamak ve kendisine karşı son görevimizi yerine getirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Milletimizin huzuru uğruna canını hiçe sayarak ölüme koşan şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine yakınlarına teşkilatımızın tüm mensuplarına ve Tekirdağ halkına sabırlar diliyorum. Ruhu şad olsun. " dedi.

Ardından konuşan Vali Yıldırım; "Şuan sözün bittiği yerdeyiz. Bir şehidimiz var. Vatan Millet savuması bakımından bir çok şehitler verdik ama bu şehidimiz hakikaten çok üzücü. Çünkü kendini bilmez biri hiçbir sebep yokken toplumun düzenini insanların rahat ve huzurunu temin etmeye çalışan bekçi kardeşlerimize doğrudan ateş ettiler. Bu hiçbir zaman affedilecek bir durum değildir. Gerek bizim vicdanımızda gerek mahşeri vicdanda bu mutlaka karşılığını bulacaktır. Mahkemelerimiz hakimlerimiz mutlaka gereğini yapacaktır ancak gencecik bir fidanımızı kaybettik bu da bugünün gerçeği. Diğer arkadaşımıza Allah'tan hayırlı acil şifalar niyaz ediyorum. İnşallah sağlıcakla kavuşuruz aramıza döner ve görevine devam eder.

Emniyet Teşkilatı, en üst rütbelisinden, en aşağıda görev yapan ferdine kadar bu toplumun huzuru için görev yapıyor. Bizler sıcak yataklarımızda huzur ve güven içerisinde uyuyalım diye onlar hem rahatlarından hemde bugün gördüğümüz gibi canlarından vazgeçiyorlar. Onların yaptığı bu kutsal görevin karşılığını bu fedakarlığı ne yapsak karşılayamayız. Hepinizin huzurunda hem kendilerine teşekkür ediyorum hem başsağlığı diliyorum. Askerimiz, Polisimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz hepsi bizim huzurumuz için gayret etmekte onun için çaba sarf etmekte onun için kendi sevdiklerinden, ailelerinden hatta canlarından seve seve vazgeçmektedirler. Çünkü bu görev bu bayrak, ezan aşkı olmadan başka türlü de yapılmaz zaten.

Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah. O cennete gitti. Bizim inancımıza göre Peygamberlerden hemen sonra cennete gireceklerdendir. O gitti yerden memnun da biz ayrılıktan dolayı üzüntülüyüz. Rabbim ailesine de bizlere de hepimize hayırlı sabırlar nasip etsin. Ruhu şad makamı cennet olsun hepimizin başı sağ olsun. " dedi.

Düzenlenen tören sonrasında şehidimizin naaşı, Rüstempaşa Camii'nde İkindi Namazı'na müteakip kılınan Cenaze Namazı'nın ardından Süleymanpaşa ilçemiz Eski Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze Törenine Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Piyade Alb. Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, il protokolü, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Habermetre