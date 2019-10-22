Şehit Caner Selimoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

22.10.2019 17:03

Fırat Kalkanı Harekatı

Şehidin Türk bayraklarıyla donatılan evi

Şehidin naaşının evine getirilmesi

Şehit evinde bekleyen kalabalık

Şehidin yakınları

Şehit için dua edilmesi

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının omuzlarda taşınması

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Coşkun, son yolculuğuna uğurlanırken, Piyade Sözleşmeli Er Selimoğlu'nun naaşı, memleketi Kars'a getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin babası Alim, annesi Yeter, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli ikiz kardeşi Emre ve diğer erkek kardeşi Tevfik, akrabaları ve şehidin nişanlısı Songül Aydemir taziyeleri kabul etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile askeri yetkililer, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak askeri törenle defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin nişanlısı cenaze törenine gelinliğiyle geldi

Şehidin naaşı kortej eşliğinde taşınırken annesi "Peygamberimize komşu ol kuzum." diye seslendi, nişanlısı ise cenaze törenine gelinliğiyle geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise kortej boyunca şehidin babası Alim Coşkun'un elini tutarak yürüdü.

Şehidin uğurlanması esnasında ailesi ve yakınları asker selamı verdi.

Şehit Selimoğlu'nun naaşı Kars'a getirildiBarış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı, memleketi Kars'a getirildi.

Şanlıurfa'daki tören sonrası Kars Harakani Havalimanı'na getirilen şehit Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.Şehit Selimoğlu'nun naaşı memleketine getirildi

Şanlıurfa'daki tören sonrası Kars Harakani Havalimanı'na getirilen şehit Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti. Ardından şehit Selimoğlu'nun tabutu, tören mangasınca cenaze aracına konuldu. Cenaze, Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyüne götürüldü.

Kaynak: AA