ŞEHİT CANER MAYENDAĞI PARKI YENİ GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

ŞEHİT CANER MAYENDAĞI PARKI YENİ GÖRÜNÜME KAVUŞUYORBAŞKAN DEMİRTAŞ, ŞEHİDİMİZİN İSMİNİN ANISINI BU GÜZEL PARKTA YAŞATACAĞIZİlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, eski Ağabali parkında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

ŞEHİT CANER MAYENDAĞI PARKI YENİ GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

BAŞKAN DEMİRTAŞ, ŞEHİDİMİZİN İSMİNİN ANISINI BU GÜZEL PARKTA YAŞATACAĞIZ

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, eski Ağabali parkında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Belediye Meclisinde alınan karar ile Şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı ismi verilen park yeni görüntüsüne kavuşuyor.

İlkadım Belediyesi, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli ve rahat vakit geçirecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan park alanlardaki çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarına devam ederken bir taraftan da parklardaki bakım ve onarım çalışmalarına da hız verdi. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ağabali parkına Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı' isminin İlkadım Belediye Meclisi tarafında verilen isim değişikliği sonrası İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla etrafındaki doğal doku bozulmadan engelli rampası, merdiveni ve oyun gruplarının yanı sıra içinde muhtarlık binasının olacağı mahalle sakinlerinin hoşça vakit geçirileceği park alanında çalışma yapan ekipler sona yaklaştı.

"Parklarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Yenileme çalışmaları ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Çocuklarımız buraya her oynamaya geldiklerinde şehidimizin adını görmüş olacaklar ve şehidimizin adının yaşatılmasına katkı sağlamış olacaklar. Ülkemizde biz buralarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, işimize gücümüze gidebiliyorsak bunu şehitlerimize ve şehit ailelerimize borçluyuz. Onları ruhları şad olsun. Dolayısıyla bizim şehidimiz, bizim kardeşimiz, evladımız, arkadaşımız. O bakımdan, şehidimizin isminin, anısının bu güzel parkta yaşatılması hususunda meclis üyelerimizle hep birlikte karar verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce parklarımızda bakım, onarım ve peyzaj çalışması yapılıyor. Belediye olarak vatandaşlarımız aileleriyle beraber daha temiz nefes alabileceği, gelen konuklarını gezdirebileceği park alanlarımıza özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Emeği geçenlere teşekkür etti"

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından var olan ve yeni yapılan parklara, okullara şehitlerin isimlerin verilmesinin şehitlerin anısının yaşatılması noktasında önemli olduğunu ifade eden Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Şimşek, " İlkadım Belediyesi, bu parkı şehidimizin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara da bu vatanın nasıl vatan olduğunun mesajını vermek için bu parka şehidimizin ismini verdi. Ben tüm şehit aileleri adına, Belediye Başkanımızın nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu

Kaynak: Habermetre