Şehit Caner Mayendağı'nın naaşı Samsun'a getirildi
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Şehit Caner Mayendağı'nın naaşı Samsun'a getirildi

Şehit Caner Mayendağı'nın naaşı Samsun'a getirildi Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın naaşı Samsun'a getirildi.

28.07.2020 01:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 03:59

Şehit Caner Mayendağı'nın naaşı Samsun'a getirildi

SAMSUN - Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın naaşı Samsun'a getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birliklerine sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden birinin Samsunlu Er Caner Mayendağı olduğu belirlendi. Şehidin İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

25 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen şehit MayendağI'ın naaşı askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada anne Güngör Göksert, baba Levent Mayendağı ile yakınları, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Şehidin naaşı burada yapılan duanın ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

Şehidin yarın Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Caner Mayendağı'nın naaşı Samsun'a getirildi

Kaynak: İHA

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