Şehit Çalım için Hakkari'de tören düzenlendi

Şehit Çalım için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, Sipi Dağı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay...

Şehit Çalım için Hakkari'de tören düzenlendi

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, Sipi Dağı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Sipi Dağı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade sözleşmeli Er Mustafa Çalım, için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çalım'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Çalım için dua okundu. Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Van Ferit Melen Havalimanı'na gönderilen Şehit Çalım'ın cenazesi, buradan da uçakla, Adana'ya daha sonra karayolu ile memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ