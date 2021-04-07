Şehit Burak Gençcelep kimdir? Şehit Burak Gençcelep nereli?

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı düştü. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı pilot yüzbaşı şehit oldu. Kahreden haber sonrası Şehit Burak Gençcelep kimdir, Şehit Burak Gençcelep nereli, merak edildi.

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Üzücü olay sonrası Şehit Burak Gençcelep kimdir? Şehit Burak Gençcelep nereli, araştırıldı.

ŞEHİT BURAK GENÇCELEP KİMDİR?

Şehidin amcası Ahmet Gençcelep'in Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep 'in 1 ay önce memleketine geldiğini belirterek, "En son 1 aydan fazla oldu memleketine geldi. 10-15 gün kalmıştı. Konya'ya tayini çıkmıştı oraya gitti. Çanakkale'de görev yapmıştı. Oradaki görevini tamamlamıştı. Konya'da eğitim yapıyorlarmış. Babası buradaydı annesi de 10 gün önce Konya'ya gitmişti. Kardeşi de oradaydı" dedi.

Amca Mustafa Gençcelep ise, 1 ay önce görüştüklerini belirterek, şehidin Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri uçuşu yapacağını söyledi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait bir NF-5 uçağı, 7 Nisan 2021'de saat 14:15'te bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.36 yaşlarında olduğu öğrenilen Burak Genççelebi'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden geldiği ve bir yıldır Konya'da bulunduğu öğrenildi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, pilotun 2007'den beri uçuş yaptığını bildirdi.