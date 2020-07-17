Şehit Burak Derya'nın naaşı memleketine götürüldü Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın naaşı, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na getirilerek karayoluyla memleketi Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın naaşı, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na getirilerek karayoluyla memleketi Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.

Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesi Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevine ulaşmıştı. Van'da yapılan DNA testinden sonra şehidin naaşı ve acılı babası Özcan Derya'yı taşıyan kargo uçağı, gece yarısı Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Şehidi annesi Firdevs Derya, kız kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gazipaşa protokol mensupları karşıladı. Şehidin naaşını taşıyan uçağın havalimanına inmesiyle birlikte şehit ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis tören mangasının omuzlarında cenaze nakil aracına taşınan şehidin naaşı Anamur'a götürüldü. Şehidin cenazesi Anamur Otogar Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA