Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı (2) 2'Sİ GRİ LİSTEDEİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi.

2'Sİ GRİ LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi. Gri Liste'deki Teröristlerden 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, diğerinin ise 'Şoreş Tatvan' kod adlı Adem Çelebi olduğu belirtildi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikof marka tüfek, 4 adet el bombası ele geçirildiği de bildirildi.

Kaynak: DHA