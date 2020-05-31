ŞEHİT BİNBAŞININ KANI YERDE KALMADI (2)
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ŞEHİT BİNBAŞININ KANI YERDE KALMADI (2)

2'Sİ GRİ LİSTEDEİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi.

ŞEHİT BİNBAŞININ KANI YERDE KALMADI (2)
31.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:42

2'Sİ GRİ LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi. Gri listede aranan teröristlerden 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, diğerinin ise 'Şoreş Tatvan' kod adlı Adem Çelebi olduğu belirtildi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikov marka tüfek, 4 adet el bombası ele geçirildiği de bildirildi.

ANKARA


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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