Son dakika haber... ŞANLIURFA - Şehit Binbaşı Mete Yıldırım naaşı, Ankara'ya uğurlandı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Binbaşı Mete Yıldırım'ın naaşı, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Akçakale Devlet Hastanesi morgundan Türk bayrağına sarılı tabutla çıkarılan şehit Yıldırım'ın (39) cenazesi, askerlerin omuzlarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Burada saygı duruşuyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan dualar eşliğinde şehit Piyade Binbaş Mete Yıldırım'ın naaşı, askeri uçakla memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

İki çocuk babası olan şehit Yıldırım'ın eşinin öğretmen olduğu öğrenildi.