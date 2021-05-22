Şehit bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
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Şehit bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Şehit bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı iki bekçiden, Kansu Turan (28) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı iki bekçiden, Kansu Turan (28) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Turan'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Olay, 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece'de yaşandı. Bağcılar'da dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarptı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Turan'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Turan'ın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Şehit bekçinin çocukluk arkadaşı Barış Koca, "Allah annesine sabır versin. Annesini yalnız bıraktı. Geçen sene babasını da kaybetti." dedi.

 


- İstanbul
Şehit bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Şehit bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Şehit bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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