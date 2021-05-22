Şehit bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı iki bekçiden, Kansu Turan (28) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.