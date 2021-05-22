Şehit bekçi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
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Şehit bekçi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şehit bekçi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinin bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Yapılan törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehit Kansu Turan'ın özgeçmişi okundu. Törende İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bir konuşma yaptı. Ardından şehit bekçi Kansu Turan için dualar edilerek törene katılanlardan helallik alındı.

Törende şehidin annesi gözyaşlarına boğuldu. Acılı anneyi polisler ve yakınları sakinleştirdi. Törenin ardından katafalktan alınan şehidin naaşı mesai arkadaşları tarafından omuzlanarak ambulansa konuldu. Şehit Kansu Turan'ın cenazesi, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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