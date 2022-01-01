Şehit bekçi, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı

BATMAN (İHA) - Batman'ın Huzur Mahallesinde silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Abdurrezak Kanat için Mehmet Emin Terece Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte katıldı.

Görev sırasında şehit edilen Bekçi Abdurrezak Kanat için Batman İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin cenaze namazı Mehmet Emin Terece Camii'nde kılındı. Şehidin cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Hakan Başkaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Şehit bekçi, cenaze namazı ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabutu omuzlayarak mezarlığa kadar eşlik etti. - BATMAN