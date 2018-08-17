Şehit Bedirhan'ın Anneannesi: İntikamını Aldılar Çok Sevindim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü, üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve silah arkadaşlarına kek, börek ve pasta götürdükten sonra kendi otomobiliyle dönen 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Teröristlerin hain tuzağında kızı ve 10 aylık torunu şehit olan anneanne Suudiye Demir, "Bedirhan'ın intikamını aldılar çok sevindim" dedi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Şehit anne, bebeği ile yan yana defnedilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) dün Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine terör operasyonu düzenledi. Ortaklaşa düzenlenen terör operasyonuna şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın adı verildi. Operasyonda örgütün sözde Sincar sorumlusu ve 'kırmızı kategoride' aranan teröristlerden 'Mam Zeki Şengali' kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Örgütün en yaşlı üyelerinden olan ve birçok terör saldırısının faali durumda bulunan Özden'in etkisiz hale getirilmesi, şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

"BEDİRHAN'IN İNTİKAMINI ALDILAR"

31 Temmuz'daki terör saldırısında kızını ve torunun şehit veren Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Suudiye Demir, "Bedirhan'ın intikamını aldılar çok sevindim. Devletimden Allah razı olsun. Teröristi Allah kahretsin. Milletin ocağını söndürüyorlar. Allah belalarını versin. Devletimiz inşallah herkesin intikamını alır" dedi.

ANNE VE BEBEĞİNİN HATIRASI ANI KÖŞESİNDE YAŞATILIYOR

Anneanne Suudiye Demir, torununun ve kızının hatırasını yaşatmak için evde anı köşesi oluşturdu. Kızının ve torunun fotoğraflarını oluşturduğu anı köşesine koyan anneanne torununa ve kızına olan hasretini fotoğraflara bakarak gideriyor. Hatıralarını saklamak için anı köşesi oluşturduğunu anlatan Demir, "Buraya geliyorum. Yavrularımla konuşuyorum. Bu köşeyi onlar için ayırdım. Benim savunmasız yavrularımdan ne istediler. Ellerinde silahı yoktu. Parmak kadar çocuğu ile yavrumdan ne istediler" diye konuştu.