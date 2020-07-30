Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarı başında anıldı
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Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarı başında anıldı

Hakkari Yüksekova'da iki yıl önce terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, ölüm yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında alındı.

Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarı başında anıldı
30.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:15

Hakkari Yüksekova'da iki yıl önce terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, ölüm yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında alındı.

Olay 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda, Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu anne ve Bedirhan bebek araçlarının içinde şehit oldu.

İki yıl önce EYP'nin patlaması sonucu Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir'in ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Sudiye Demir, anma töreninin ardından şehit torunu ve kızının mezarı başında gözyaşı döktü.

"İki sene oldu acıları bugün ki gibi taze"

Terör saldırısında 11 aylık torununu ve kızını kaybeden Suudiye Demir, "İki sene oldu, iki sene aynı bugün ki gibi acısı aynı tazeliğini koruyor. Canımız yanıyor, Rabbim Devletime ve milletime ziyan vermesin. Onlar başımızda olduğu sürece teröristlerin haklarından gelecekler. Evlatlarımın intikamlarını alıyorlar. İki sene oldu ama acıları bugün ki gibi taze. Bayram arefesi geldim, ağabeyleri yolda onlarda gelecekler. Onlarda gelecekler. Bayram öncesi şehitliği ziyaret edecekler " dedi.

Şarkışla ilçe Kaymakamı Mehmet Erdem, "Şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık diliyorum. Onları minnetle anıyorum, Rabbim bizleri aziz şehitlerimize layık olmayı nasip etsin. Vatanımıza, milletimize her daim gayretle çalışmayı nasip etsin " dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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