Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinden Cumhurbaşkanına dua
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Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinden Cumhurbaşkanına dua

Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinden Cumhurbaşkanına dua Bedirhan bebeğin katillerinden Partizan kod adlı teröristin öldürülmesi, anneannenin yüreğine su serpti, acılı Suudiye Demir, Cumhurbaşkanına dua etti Bedirhan bebeğinin katillerinden Partizan kod adlı teröristin öldürülmesi,...

30.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:46

Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinden Cumhurbaşkanına dua

Bedirhan bebeğin katillerinden Partizan kod adlı teröristin öldürülmesi, anneannenin yüreğine su serpti, acılı Suudiye Demir, Cumhurbaşkanına dua etti

SİVAS - Bedirhan bebeğinin katillerinden Partizan kod adlı teröristin öldürülmesi, anneannenin yüreğine su serpti, acılı Suudiye Demir, Cumhurbaşkanına dua etti.

Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen operasyonda, Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan Gri Liste'deki terörist ölü olarak ele geçirildiği haberi, Bedirhan bebeğin anneannesi Suudiye Demir'in acısını bir nebze hafifletti.

Demir aldığı haberi, Bedirhan bebeğin mezar taşına sarılıp torununa verdi. "Acım dinmiyor ama bir parça sevindim. Rabbim askerlerimizden razı olsun. Allah milletimizden de devletimizden de razı olsun. Askerlerimize güç kuvvet versin. Beni sevindirdiler. Bir ay sonra 2 seneye yaklaşacak. Kızım olmadan, torunum olmadan günler zor geçiyor. Torunumun ve yavrumun acısı bir türlü dinmiyor. Cumhurbaşkanımıza rabbim uzun ömürler versin. Bu operasyonlar onun sayesinde oluyor. Katilleri öldürüyorlar" dedi.

Ölü olarak ele geçirilen terörist, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edildiği saldırıda bulunmuştu.

Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinden Cumhurbaşkanına dua

Kaynak: İHA

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