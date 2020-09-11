Şehit Bedirhan bebeğin adı gençlik merkezinde yaşatılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit Bedirhan bebeğin adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi olan annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki gençlik merkezi kompleksinde yaşatılacak.

11.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:41

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi olan annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki gençlik merkezi kompleksinde yaşatılacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldırım Mahallesi Şehir Stadyumu yanındaki alanı inceleyerek, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'tan bilgi aldı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bedirhan bebeğin adını unutturmayacak güzel bir eser kazandırma noktasında kendilerine talimatı olduğunu söyledi.

Yer tahsisi yapıldığını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da ili ziyaretinde bu sürecin hızlandığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu güzel alana şehidimizin ismini vereceğimiz güzel bir kompleks kazandıracağız. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Belediyemizin çalışmasıyla güzel bir tanzim yapılacak. Gençlerimize, çocuklarımıza ve Şarkışla'daki vatandaşlarımıza güzel hizmet verecek bir alan olacak. Proje detaylarına çalışılıyor, hem yüzme havuzu hem de gençlerimize hizmet edecek gençlik kompleksine bütünleşik bir yapı olacak."

Şehit Bedirhan bebeğin adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Fatih Artman Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Türk Eylül Fransa Samsun
Şu an buradasınız: Şehit Bedirhan bebeğin adı gençlik merkezinde yaşatılacak - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 16:41:39. #1.14#
title