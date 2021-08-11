Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in en sevdiği yemek, sınırdaki Mehmetçikler için pişirildi
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Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in en sevdiği yemek, sınırdaki Mehmetçikler için pişirildi

Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in en sevdiği yemek, sınırdaki Mehmetçikler için pişirildi
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ve komşuları, şehidin en sevdiği yemeği sınırdaki Mehmetçikler için hazırladı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ve komşuları, şehidin en sevdiği yemeği sınırdaki Mehmetçikler için hazırladı.

Şehidin kız kardeşi Neriman Kaya, AA muhabirine, şehit ağabeyinin sarma ve dolmayı çok sevdiğini söyledi.

Komşularıyla ağabeyinin doğum günü ve şehadetinin 4. yılında sarma ve dolma hazırladıklarını dile getiren Kaya, "Her izne geldiğinde yolun yarısında 'Pişti mi yemekler?' derdi. Yine bu zamanlarda gelirdi. Onu yollarda beklerdik. Gelirdi, hemen sofra serilir, sarma ve dolmalar konulurdu. O varmış gibi böyle bir şey yapalım dedik. Yaptığımız sarma ve dolmalar sınıra askerlerimize gidecek. İnşallah ağabeyim de onlarla birlikte yiyecek." ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Hatice Gedik ise "Sevdiği yemekleri yaptırdım, askerlere göndereceğim ve askerlerimizi doyuracağım kısmet olursa." dedi.

Hazırlanan yemekler, Suriye sınırındaki Mehmetçiklere gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in en sevdiği yemek, sınırdaki Mehmetçikler için pişirildi - Haberler
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