Şehit babasının evine piknik tüpüyle saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

Şehit babasının evine piknik tüpüyle saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

Mersin'de şehit babasının evine piknik tüpü ile saldırı girişiminde bulundukları ve 2 otomobili benzin dökerek kundakladıkları belirlen örgüt yandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı.

02.11.2019 11:05
Şehit babasının evine piknik tüpüyle saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

Mersin'de şehit babasının evine piknik tüpü ile saldırı girişiminde bulundukları ve 2 otomobili benzin dökerek kundakladıkları belirlen örgüt yandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gece şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası Şevket Aslan'ın ikametinin önüne, alttaki yanar vaziyette üst üste 2 piknik tüpünün bırakılması ve Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 2 aracın benzin dökülerek kundaklanması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, kitap, yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsın arandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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