Şehit babasının evine piknik tüpüyle saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

02.11.2019 11:05

Mersin'de şehit babasının evine piknik tüpü ile saldırı girişiminde bulundukları ve 2 otomobili benzin dökerek kundakladıkları belirlen örgüt yandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gece şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası Şevket Aslan'ın ikametinin önüne, alttaki yanar vaziyette üst üste 2 piknik tüpünün bırakılması ve Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 2 aracın benzin dökülerek kundaklanması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, kitap, yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsın arandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA