Şehit Babasından Valimize Ziyaret

İlimiz Gercüş ilçesi Vergili Köyü Jandarma Karakolunda 6 Temmuz 2010 tarihinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Er Mustafa TEKGÜL'ün babası Nuri TEKGÜL ve kardeşi Mehmet Ali TEKGÜL Valimiz Hulusi ŞAHİN'i ziyaret etti.