Şehit Babasından Valimize Ziyaret
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Şehit Babasından Valimize Ziyaret

Şehit Babasından Valimize Ziyaret
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İlimiz Gercüş ilçesi Vergili Köyü Jandarma Karakolunda 6 Temmuz 2010 tarihinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Er Mustafa TEKGÜL'ün babası Nuri TEKGÜL ve kardeşi Mehmet Ali TEKGÜL Valimiz Hulusi ŞAHİN'i ziyaret etti.

İlimiz Gercüş ilçesi Vergili Köyü Jandarma Karakolunda 6 Temmuz 2010 tarihinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Er Mustafa TEKGÜL'ün babası Nuri TEKGÜL ve kardeşi Mehmet Ali TEKGÜL Valimiz Hulusi ŞAHİN'i ziyaret etti.

Şehadet yıldönümünde, Er Mustafa TEKGÜL'ün şehit edildiği yeri görmek amacıyla Yozgat ilinden Batman'a gelen Şehidimizin babası ve kardeşini makamında ağırlayan Valimiz, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasından şehit ailesine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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