Şehit Babasından Sason'a Ziyaret

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Sason'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirmek isteyen teröristlere müdahale ederken şehit olan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geçti.

Sekin, burada şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.



Dernek Başkanı Mutalip Çelik, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kahraman şehidimizin babası biz şehit yakınları için ayrı bir değere sahip. O bizlere kahraman şehidimizin emaneti." diye konuştu.

Daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Sekin, kendisini karşılayan polis memurlarına tek tek sarılarak, onlarla sohbet etti.

Sekin, polis memurlarına kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

7. Jandarma Tabur Komutanlığına geçen Sekin, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ile görüştü.