Şehit babasından, "Milli Dayanışma" kampanyasına destek
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Haber

Şehit babasından, "Milli Dayanışma" kampanyasına destek

Suriye'de 50 gün önce şehit düşen Elazığlı Ragip Soylu Coşkun'un babası, "Biz Bize Yeterim Türkiyem" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağışta bulundu, "Evladımı feda ettim kendimi de feda ederim. Ben vatanım için yaşıyorum"diyerek önemli bir mesaj verdi.

23.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:15
Şehit babasından,

Suriye'de 50 gün önce şehit düşen Elazığlı Ragip Soylu Coşkun'un babası, "Biz Bize Yeterim Türkiyem" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağışta bulundu, "Evladımı feda ettim kendimi de feda ederim. Ben vatanım için yaşıyorum"diyerek önemli bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sürüyor. Kampanyaya 4 Mart 2020'de İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Elazığlı Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un ailesi de destek verdi. 67 yaşındaki Şehit Babası Rüfai Coşkun, valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunun iletişim numarasını arayarak, kampanyaya katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Durumdan haberdar olan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, beraberinde jandarma personeli ve İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat'la Karaali Köyünde ikamet eden ailenin evine gitti. Şehit babası, bir süre sohbet ettiği Kaymakam Cem'e, rakamın açıklanmasını istemeyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyası için yüklü bir meblağ bağışı teslim etti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'da aradığı şehit babasına teşekkür ederek" Çok kıymetli şehidimizin babasısın o dönemde de gördük gerçekten çok kıymetli bir büyüğümüzsün. Bir Anadolu insanı gibi değerleri temsil eden bir niteliğin var. Size müteşekkiriz. Sizin dualarınız sayesinde bizler ayakta duruyoruz. Allah razı olsun fedakarlığını büyük. Biz size müteşekkiriz"dedi.

"Evladımı feda ettim, kendimi de feda ederim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devleti idare eden tüm yöneticilere dua eden şehit babası Rüfai Coşkun, Mehmetçiklerin kendilerini koruduğunu, onlara şükran ve minnet duyduklarını söyledi.

Herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmasını isteyen Coşkun,"Türkiye'de birlik ve beraberlik olduğu için Allah'ın izni ile korkmayız. Ben Mehmetçiğe canımı veririm. Evladımı feda ettim kendimi de feda ederim. Ben vatanım için yaşıyorum. Vatansız millet olur mu milletsiz bayrak olur mu bayraksız insan olur mu, olmaz. Ben bununla gurur duyuyorum aziz Türk milleti var olsun. Şanı şerefi daha da yükselsin" diye konuştu.

Kampanyayı anımsatan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Bu yardımlaşma kampanyamız Baskil ilçemizde yoğun bir teveccüh görüyor. Biz Bize Yeteriz Türkiyem adı altında Rüfai amcamız bizi aradı 'böyle bir kampanyayı Cumhurbaşkanımız başlatıyor bizde bunun neresinden tutabiliriz' dedi. Bu kapsamda biz kendisini ziyarete geldik. Bu toplumum bir mensubu olduğum için gurur duyuyorum. Şehit babamız burada karınca kararınca kendi bütçesinden bu kampanyaya ciddi bir yardımda bulundu. Bu nedenle temsil ettiğim ilçem adına kendisine saygılarımı arz ediyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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